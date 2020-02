Xperia 1.1 i Xperia 9 to dwa nowe smartfony Sony, których to jednak nie zobaczymy na MWC 2020. Dowiadujemy się, że pierwszy telefon ma otrzymać aparat z podobnymi sensorami, które ma Samsung Galaxy S20 Plus. Następnie mamy render prezentujący wygląd drugiego z modeli. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się debiut.

Sony Xperia 1.1 i Xperia 9 to dwa smartfony, które później w tym roku trafią do portfolio Japończyków. W sieci pojawiły się plotki o flagowcu, czyli tym pierwszym z wymienionych. Przecieki mówią o tym, że pojawi się aparat podobny do tego, który ma Galaxy S20 Plus. Chodzi jednak o same sensory, a nie wygląd.

Galaxy S20 Plus ma dwa sensory 12 MP (dla obiektywów zwykłego i szerokokątnego) oraz teleobiektyw z matrycą 64 MP i sensor ToF. Właśnie podobne zestawienie ma otrzymać kamera z modelu Sony Xperia 1.1. Co ciekawe, część sensorów ma nawet dostarczyć Samsung. Japończycy wykorzystają tylko pewne z autorskich.

Sony Xperia 1.1 jak Galaxy S20 Plus i też nagra wideo w 8K, a Xperia 9 to średniak

Jeśli plotki są prawdziwe, to Sony we flagowcu umieści aparat zdolny do nagrywania wideo w jakości 8K. Samsungi Galaxy S20 również to umożliwiają. Co ważne, będzie to możliwe z trybem HDR. Sony Xperia 9 to natomiast średniak. Jego render, który widać powyżej, ujawnia potrójny aparat fotograficzny czy rozciągnięty ekran o proporcjach 21:9. Tutaj ma pojawić się procesor Qualcomm Snapdragon 765 i modem 5G. Te same znajdują się w modelu Xiaomi Redmi K30 5G.

Przeczytaj także: Android Auto dostaje wskaźnik pogody

źródło (2)