iPhone 12 i iPhone 12 Pro zostaną zaprezentowane we wrześniu. Teraz jednak dowiadujemy się, że Apple może pozbawić telefony 2×2 MIMO. To może wpłynąć na obniżenie prędkości przesyłania danych w sieciach 5G. Choć w rzeczywistości może to nie być mocniej zauważalne. Tegoroczne smartfony Apple mają dobrze się sprzedawać.