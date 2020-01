Huawei P40 doczekał się nowego przecieku. To render prasowy, który pokazuje telefon z kilku stron. Smartfon ma potrójny aparat fotograficzny oraz podwójną kamerkę do selfie. Domyślamy się, że Huawei P40 Pro będzie wyglądać nieco podobnie. Spodziewamy się jednak pewnych istotnych różnic w designie i kamerze.

Huawei P40 Pro to flagowiec, który zostanie pokazany w marcu. Wtedy być może zobaczymy także głośnik MatePod. Smartfon jest obiektem przecieków, a teraz mamy okazję zobaczyć render, który prezentuje tańszy wariant. To model bez dopisku Pro w nazwie. Rzućmy sobie na niego okiem.

Huawei P40 jest widoczny poniżej. Render okazuje nam wygląd z kilku różnych stron. Smartfon ma potrójny aparat fotograficzny, co pokrywa się z wcześniejszymi plotkami. Jest też ekran z podwójnym wcięciem dla kamerki do selfie. Wiemy, że w modelu Pro wyświetlacz ma być inny. Ponadto spodziewamy się co najmniej czterech obiektywów na pleckach.

Wiemy, że Huawei P40 ma ekran o przekątnej około 6,1-6,2 cala. W w droższym wariancie spodziewamy się co najmniej 6,5-calowego wyświetlacza. Może on być ponadto zakrzywiony na wszystkich czterech krawędziach. Znane dane techniczne Huawei P40 Pro i tańszego modelu znajdziecie poniżej.

Huawei P40 Pro – dane techniczne

6,5-calowy ekran OLED o nieznanej rozdzielczości

procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 60 lub 64 MP

bateria o pojemności około 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

Android 10 z EMUI 10.1

Huawei P40 – dane techniczne

~6,1-6,2-calowy ekran OLED o nieznanej rozdzielczości

procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 60 lub 64 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

Android 10 z EMUI 10.1

źródło: 91Mobiles