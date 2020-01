Huawei P40 Pro z zakrzywionym ekranem. Sugeruje to nowy przeciek

Huawei P40 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się w marcu. Dotychczasowe plotki sugerują, że ekran będzie zakrzywiony. Zdaje się to potwierdzać nowy przeciek w postaci zdjęcia szkła ochronnego. Na nim widać, że Huawei P40 Pro ma na pewno wyświetlacz zagięty na dłuższych krawędziach. Rzućmy sobie na to okiem.

Huawei P40 Pro ma premierę dopiero w marcu. Jednak już teraz smartfon jest obiektem przecieków. Ostatnio wspominaliśmy wam, że wraz z nim może zadebiutować MatePod. Teraz pojawiają się kolejne przecieki dotyczące wyświetlacza. Wygląda na to, że ekran rzeczywiście będzie zakrzywiony.

Gdy zobaczyliśmy Huawei P40 Pro na renderach Onleaks, to stało się jasnym, że zakrzywienia będą na co najmniej trzech krawędziach. U góry ekran może jednak nie mieć ścięcia. Co zdaje się potwierdzać poniższe zdjęcie szkła ochronnego. Jak jednak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Huawei P40 Pro zadebiutuje dopiero po kilku tygodniach od premiery Galaxy S20. Nowy flagowiec Samsunga może dostać najlepszy aparat na rynku. Chińczycy będą musieli się postarać, aby móc mu dorównać. Znane dane techniczne modelu Huawei P40 Pro, które bazują na przeciekach, znajdziecie poniżej.

Huawei P40 Pro – dane techniczne

6,5-calowy ekran OLED o nieznanej rozdzielczości

procesor HiSilicon Kirin 990 5G

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

czytnik kart pamięci nanoSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 60 lub 64 MP

bateria o pojemności około 5500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych na ekranie

Android 10 z EMUI 10.1

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło: CNMO