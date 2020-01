Galaxy S20 Plus jest jednym z trzech smartfonów z serii, które Samsung pokaże za kilka tygodni. Urządzenie doczekało się wielu przecieków. Teraz mamy nowe wideo i zdjęcia, które odsłaniają kolejne tajemnice. Znamy także dane techniczne modelu Samsung Galaxy S20 Plus. Telefon zapowiada się naprawdę ciekawie.

Samsung Galaxy S20 Plus to smartfon, który ostatnio mogliśmy zobaczyć na fotkach. Potem doszło do kolejnych wycieków. W tym związanych z informacjami o specyfikacji. Teraz mamy okazję rzucić na zdjęcia i wideo z tym telefonem. Znane są także częściowe dane techniczne. Rzućmy sobie na to okiem (a tutaj możecie pobrać oficjalne tapety).

Samsung Galaxy S20 Plus ma 6,7-calowy ekran AMOLED o proporcjach 20:9. To panel o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli. Jednak odświeżanie 120 Hz będzie obsługiwane tylko w Full HD+. Następnie mamy ultrasoniczny czytnik linii papilarnych. Bateria ma pojemność 4500 mAh.

Wiemy też, że Samsung Galaxy S20 Plus ma 12 GB RAM. Są to szybkie kości LPDDR5 i poczwórny aparat. Składa się on z sensorów 12, 12, 64 MP i ToF. Przednia kamerka do selfie ma matrycę 10 MP. Znane już dane techniczne smartfona Samsung Galaxy S20 Plus znajdziecie poniżej. Pamiętajmy, że najciekawszym modelem będzie wersja Ultra.

Samsung Galaxy S20 Plus – dane techniczne

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128-512 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 12 + 64 MP + ToF

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 4G/5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z One UI 2.1

źródło: XDA-Developers