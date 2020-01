Galaxy Z Flip certyfikowany. Wiemy, jaką Samsung da mu ładowarkę

Galaxy Z Flip to składany smartfon marki Samsung, który wcześniej znaliśmy pod nazwą Galaxy Fold 2. Urządzenie jest już certyfikowane i wiemy, jaka ładowarka pojawi się w zestawie. Będzie ona miała moc 15 W. Prawdopodobnie Samsung Galaxy Z Flip otrzyma stosunkowo niewielką baterię, co warto mieć na uwadze.

Samsung Galaxy Z Flip to właściwa nazwa telefonu, który wcześniej w plotkach pojawiał się jako Galaxy Fold 2. Składany smartfon został oznaczony w nomenklaturze producenta ciągiem znaków SM-F7000. W tym przypadku to wariant na chiński rynek i tam dostrzeżono go na stronie jednego z urzędów. Ten ujawnia, jaka ładowarka będzie dodawana w zestawie.

Samsung Galaxy Z Flip dostanie ładowarkę o mocy 15 W. Będzie to o 10 W mniej w porównaniu do tej z modeli S20. To pozwala nam sugerować, że składany smartfon otrzyma stosunkowo niewielką baterię. Podobnie zresztą jest w przypadku Motoroli Razr 2019.

Samsung Galaxy Z Flip pewnie ma baterię o pojemności poniżej 3000 mAh

Składany smartfon Galaxy Z Flip może otrzymać baterię o pojemności mniejszej od 3000 mAh, co warto mieć na uwadze. Motorola Razr 2019 ma akumulator o pojemności zaledwie 2510 mAh. Jest on niewielki i zapewne wymusiła to samz koncepcja telefonu i to, jak on się składa. W modelu Samsunga może być podobnie.

Samsung Galaxy Z Flip to ciekawy telefon, ale ciągle o nim wiadomo bardzo niewiele. Plotki sugerują zeszłoroczny procesor Snapdragon 855. Ma też pojawić się kamerka 10 Mpix do selfie. Dokładne dane techniczne pozostają jednak tajemnicą.

