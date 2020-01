OnePlus 8 Pro to smartfon, który otrzyma nowy ekran Fluid Display. To panel OLED, który wyświetli obraz w 120 Hz. Chińczycy pochwalili się nim w trakcie specjalnej konferencji. Wiemy, że OnePlus 8 Pro ma zadebiutować w przyszłym kwartale. Na temat nadchodzącego flagowca z tygodnia na tydzień wiemy coraz więcej.

OnePlus 8 Pro rzeczywiście dostanie ekran 120 Hz, o czym już wam wspominaliśmy. Smartfon otrzyma nowy wyświetlacz Fluid Display i będzie to panel OLED o rozdzielczości QHD+. Firma pochwaliła się nim w trakcie specjalnej konferencji w Chinach. Zobaczmy, czego się spodziewać.

Ekran Fluid Display dla modelu OnePlus 8 Pro ma wbudowany chip MEMC znany z telewizorów. Odpowiada on za unikanie efektu rozmycia obrazu w ruchu. Częstotliwość odświeżania to 120 Hz, ale już dla próbkowania 240 Hz. Automatyczne dostosowywanie jasności podniesiono do aż 4096 wartości. Współczynnik JNCD jest mniejszy od 0,8. Będzie też wsparcie dla 10-bitowego HDR10.

OnePlus 8 Pro ostatnio został dostrzeżony w bazie Geekbench. Wiemy, że ma Snapdragona 865 i 12 GB pamięci RAM. Nowy telefon był już obiektem wielu przecieków. Jego premiera planowana jest na przyszły kwartał. Znane dane techniczne telefonu OnePlus 8 Pro znajdziecie poniżej.

OnePlus 8 Pro – dane techniczne

6,7-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 Mpix do selfie

poczwórny aparat fotograficzny 64 + 20 + 12 Mpix + ToF z diodą LED

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X55

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

165,3 x 74,4 x 8,8 mm

Android 10 z OxygenOS 10

