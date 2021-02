Oppo Watch to ciekawy smartwatch. Została uruchomiona promocja na Walentynki. Poza zegarkami Oppo Watch przeceniono też smartfona.

Oppo Watch debiutował kilka miesięcy temu. Jeśli przymierzaliście się do zakupu tych zegarków, to teraz jest dobra okazja. Na Walentynki została przygotowana promocja, w ramach której można zaoszczędzić pieniądze. Przy okazji przeceniono też jednego smartfona. Zobaczmy, co dokładnie przygotowano.

Nowa promocja na Oppo Watch pozwoli wam zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Model 46 mm z Wi-Fi został przeceniony z 1299 na 999 złotych. Wersja 41 mm kosztuje 799 złotych (200 złotych mniej). Co ważne, taniej można nabyć także wersję z LTE. Tutaj cenę obniżono do 1299 z 1499 złotych.

Promocja na Walentynki nie tylko na smartwatche Oppo Watch

Zapowiedziane przeceny obejmują także inne produkty Oppo. Wśród nich jest jeden smartfon. Model Reno 4 Lite kosztuje teraz o 200 złotych mniej. Tutaj można też liczyć na słuchawki TWS W11 za symboliczną złotówkę. Normalna ich wartość to 199 złotych. To samo dotyczy głośnika bezprzewodowego firmy. Promocja obowiązuje do 14 lutego.

źródło: komunikat prasowy