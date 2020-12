Oppo Watch LTE w końcu debiutuje w Polsce. To smartwatch w wersji z eSIM oraz kopertą w rozmiarze 46 mm. Cena została ustalona w kraju na poziomie 1499 zł. Sprzedaż rusza dziś, czyli 14 grudnia. Sprzęt będzie dostępny w różnych kanałach sprzedaży. Oppo Watch LTE można też kupić u operatora Orange.

Co ciekawe, początkowo cena Oppo Watch LTE będzie niższa. Producent poinformował, że obniża kwoty wszystkich swoich zegarków do 27 grudnia o 200 zł. Dlatego do tego czasu nowy smartwatch będzie dostępny za 1299 zł. Jest to więc dobra okazja.

Oppo Watch LTE ma 1,9-calowy ekranik AMOLED oraz procesor Qualcomm Snapdragon Wear 3100. SoC wspomagany jest przez 1 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 8 GB miejsca. Bateria ma pojemność 430 mAh. Dane techniczne smartwatcha znajdziecie poniżej.

Oppo Watch LTE – dane techniczne

1,9″ ekran AMOLED o rozdzielczości 402×476 pikseli

pikseli procesor Qualcomm Snapdragon Wear 3100

1 GB pamięci RAM

8 GB miejsca na dane

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth

NFC

mikrofon i głośnik

modem 4G i eSIM

pulsometr

wodoszczelność na poziomie 5 ATM

45,5 g

bateria o pojemności 430 mAh

Wear OS

źródło: komunikat prasowy