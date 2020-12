Samsung Galaxy Buds Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe, które już pojawiały się w przeciekach. Teraz mamy okazję zobaczyć ich wygląd. W sieci pojawiły się rendery, które pochodzą z oficjalnych materiałów prasowych producenta. Opublikował je Evan Blass, czyli Evleaks. Rzućmy sobie na nie okiem.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Pro widzicie poniżej. Rendery przedstawiają model w purpurowym odcieniu. Widać pudełeczko ładujące, które ujawnia, że gadżet powstał we współpracy z AKG. Będzie je można ładować bezprzewodowo. Co jeszcze wiemy o tym urządzeniu?

Specyfikacja słuchawek Samsung Galaxy Buds Pro nadal tajemnicą

Samsung Galaxy Buds Pro to słuchawki bezprzewodowe, o których nadal wiemy bardzo niewiele. Wiadomo, że pudełeczko ma akumulator o pojemności 500 mAh, co ujawniła strona FCC. Mają też wspierać aktywne wyciszanie szumów i zaoferować liczne udoskonalenia w zakresie odtwarzanego dźwięku. Sam design nie przypomina już fasolek, które znamy z modelu Live. Bardziej nawiązuje do oryginalnych słuchawek, które Koreańczycy wprowadzili do oferty wcześniej.

