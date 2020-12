Nokia 10 to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jak dobrze wiemy, jest to bardzo ważny model w strategii HMD Global na 2021 rok. Teraz dowiadujemy się, że Finowie planują umieścić w tym telefonie procesor Snapdragon 888 5G, który w pierwszej kolejności trafi do Xiaomi Mi 11. To już potwierdził nawet sam Qualcomm.

HMD Global umieści więc w modelu Nokia 10 procesor Snapdragon 888, ale ten smartfon prędko się nie pojawi. Jego debiut ma być planowany dopiero na drugą połowę 2021 roku. Wynika to z chęci oszczędności. Wtedy Finowie będą mogli nabyć nowy SoC Qualcomma już w niższych cenach.

Nokia 10 dostanie układ Snapdragon 888 po wielu modelach

Jak dobrze wiemy, Snapdragon 888 pojawi się w wielu flagowcach różnych marek, które planują je wprowadzić do oferty w pierwszej połowie 2021 roku. Są to Vivo, Oppo, OnePlus, LG, ZTE, Realme czy Nubia. Tak więc Nokia 10 pod tym względem będzie nieco spóźniona. Plotki mówią o tym, że HMD Global w przyszłym kwartale może wprowadzić nowego flagowca, ale z tegorocznym Snapdragonem 865.

