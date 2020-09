Xiaomi Mi Watch Revolve to nowy smartwatch Chińczyków. Cena urządzenia jest atrakcyjna. Zobaczmy, co ma do zaoferowania zegarek Xiaomi Mi Watch Revolve.

Xiaomi Mi Watch Revolve to smartwatch, który w przeciekach pojawiał się od jakiegoś czasu. Dziś odbyła się jego premiera w Indiach. Cena to 10999 rupii indyjskich, czyli około 585 złotych. Początkowo będzie go jednak można kupić w cenie od 100 rupii niższej. Zobaczmy, co oferuje Xiaomi Mi Watch Revolve.

Xiaomi Mi Watch Revolve tak naprawdę nie jest zupełnie nowym zegarkiem. To przebrandowany model Color, który w ofercie firmy pojawił się na początku 2020 roku. Urządzenie ma 1,39-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Następnie mamy baterię o pojemności 420 mAh, która zapewni czas pracy do 14 dni.

Smartwatch Xiaomi Mi Watch Revolve ma także moduł GPS i Bluetooth 5.0. Oprogramowanie zegarka jest w stanie śledzić 10 aktywności sportowych. Ponadto znajdziemy tu obudowę odporną na wodę do 5 ATM. Urządzenie ma wymiary 46,2 x 53,3 x 11,4 mm. Dane techniczne urządzenia znajdziecie poniżej.

Zobacz bogatą ofertę produktów chińskiej marki w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi Watch Revolve – dane techniczne

1,39-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli i jasności do 450 nitów

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

bateria o pojemności 420 mAh

46,2 x 53,3 x 11,4 mm

pulsometr

wodoszczelność do 5 ATM

współpraca ze smartfonami z Androidem 4.4 i nowszym

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło