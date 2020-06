Mi Watch Revolve to nowy smartwatch Chińczyków, który wkrótce powinien być dostępny globalnie. W rzeczywistości jest to model Xiaomi Mi Watch Color z Państwa Środka ze zmienioną nazwą. Nową dostrzeżono w aplikacji firmy. Wygląda na to, że globalna premiera zegarka Xiaomi Mi Watch Revolve nie jest odległa.