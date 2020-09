OnePlus 8T Pro – Pete Lau potwierdza, że ten smartfon się nie pojawi

OnePlus 8T Pro to smartfon, który jest wypatrywany przez fanów marki. Wszak miałby to być najlepszy flagowiec w historii firmy. Jeśli jednak czekacie na taki model, to nie mamy dla was dobrych wieści. Takie urządzenie w 2020 roku nie zadebiutuje, co potwierdził na łamach społecznościówki Weibo CEO, Pete Lau.

OnePlus 8T Pro nie jest w planach firmy. Pete Lau wyjaśnia, że osoby chcące nabyć urządzenie z tej półki cenowej powinny zdecydować się na zakup ostatniego flagowca z kwietnia tego roku. W przyszłym miesiącu zobaczymy tylko model bez dopisku Pro w nazwie. Na tym jednak nie koniec.

OnePlus 8T Pro nie zadebiutuje, bo producent ma inne plany

Jak dobrze wiemy, chińska marka planuje uderzyć w niższą półkę cenową. W przygotowaniu są tańsze smartfony z linii Nord. Być może to spowodowało, że zrezygnowano z modelu OnePlus 8T Pro i zdecydowano się tylko na jeden telefon. Październik przyniesie nam inne produkty firmy i Pete Lau dodaje, że jest na co czekać.

