OnePlus 8T Pro to jeden z dwóch flagowców chińskiej marki, których spodziewamy się jesienią tego roku. Niedawno pojawiły się plotki, jakoby w planach producenta miał być tylko jeden model, a nie dwa. Tymczasem okazuje się, że urządzenie istnieje. Jego nazwę dostrzeżono na stronie producenta wraz z kilkoma innymi.

Nazwa OnePlus 8T Pro została znaleziona w adresie URL na stronie producenta, który widzicie poniżej. Na razie prowadzi on w zasadzie donikąd. Otwiera stronę, której zawartość widać na poniższym zrzucie ekranowym. Nie ma tu nic ciekawego, co zapewne z czasem ulegnie zmianie i pojawią się odpowiedzi.

Nie tylko OnePlus 8T Pro, bo w drodze też nowe modele Nord

Evan Blass, który znalazł ten odnośnik, ujawnił też inne. Pojawia się także OnePlus 8T bez dopisku Pro oraz dwa nowe modele Nordów. Ukrywają się one pod nazwami N100 i N105g. Wiemy, że w przygotowaniu rzeczywiście są tańsze smartfony. Jeden z nich ma być naprawdę tani. Jest też tajemniczy produkt o kryptonimie SS9805. W tym przypadku nie wiadomo, co to może być.

Tak więc OnePlus 8T Pro pewnie jednak zadebiutuje. Flagowiec ma dostać Snapdragona 865 Plus. Ponadto spodziewamy się aparatu z głównym sensorem 64 MP. Kompletna specyfikacja jest jednak na razie tajemnicą.

źródło