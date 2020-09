OnePlus Nord N10 5G to nowy smartfon Chińczyków. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna tego modelu. Jest też cena OnePlus Nord N10 5G.

OnePlus Nord N10 5G to nadchodzący smartfon chińskiej marki, który już pojawiał się w przeciekach. To telefon, który trafi do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i ma dostać inny procesor niż Snapdragon 765G. Są nowe plotki o tym modelu. Cena nie ma przekroczyć kwoty 400 dolarów. Jest też częściowa specyfikacja techniczna.

OnePlus Nord N10 5G otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 690 oraz modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Następnie mamy aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Wyświetlacz ma przekątną 6,49 cala i rozdzielczość Full HD+. Jest też odświeżanie obrazu w 90 Hz.

Pozostałe elementy aparatu z OnePlus Nord N10 5G to obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwie kamerki z sensorami 2 MP. Pewnie do zdjęć makro oraz głębi ostrości obrazu. Wiemy też, że smartfon otrzyma 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. Znane dane techniczne OnePlus Nord N10 5G znajdziecie poniżej.

OnePlus Nord N10 5G – specyfikacja techniczna

6,49-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 690

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X51

dual SIM

USB C

czytnik linii papilarnych

Android z OxygenOS

