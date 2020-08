Xiaomi Mi Watch Revolve to nowy smartwatch Chińczyków, który wkrótce ma zadebiutować w Indiach. Wraz z opaską Mi Band 5, która też trafi do sprzedaży w tym kraju. Nie jest to zupełnie nowy zegarek, bo jest nim przebrandowany model z Chin o innej nazwie. Tam sprzedawany jest jako Xiaomi Mi Watch Color.

Xiaomi Mi Watch Revolve już pojawiał się w plotkach. Wiemy, że nie jest to zupełnie nowy smartwatch, bo będzie to przebrandowany model Color. Debiutował on w Chinach już kilka miesięcy temu. Teraz zmierza do Indii. Jego debiut zbiegnie się tam w czasie z lokalną premierą opaski Mi Band 5, która to w Polsce dostępna jest od lipca.

Xiaomi Mi Watch Revolve to ciekawy smartwatch z okrągłym ekranem AMOLED o przekątnej 1,39 cala i rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Zegarek ma także pulsometr, NFC, Bluetooth 5.0 czy odbiornik GPS. Jest jednak bardzo możliwe, że jego międzynarodowa wersja zostanie pozbawiona modułu bezstykowego. Tak jak to jest w przypadku opaski Mi Band 5.

Cena Xiaomi Mi Watch Revolve w Indiach ma wynieść około 6 tysięcy rupii, co daje nam równowartość 300 złotych. W Polsce, o ile ten smartwatch się pojawi, z pewnością zapłacimy więcej. Na więcej szczegółów trzeba poczekać. Debiut powinien odbyć się w przyszłym miesiącu. Dane techniczne opaski Mi Band 5 i zegarka Xiaomi Mi Watch Revolve znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi Watch Revolve – dane techniczne

1,39-calowy ekranik AMOLED o rozdzielczości 454 x 454 pikseli

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

moduł NFC (?)

bateria o pojemności 420 mAh

46,2 x 53,3 x 11,4 mm

pulsometr

asystent XiaoAI

wodoszczelność do 5 ATM

współpraca ze smartfonami z Androidem 4.4 i nowszym

Xiaomi Mi Band 5 – dane techniczne

1,1-calowy ekran o rozdzielczości 126 x 294 pikseli ze szkłem 2.5D



Bluetooth 5.0 LE

NFC – brak

pulsometr

bateria o pojemności 125 mAh

barometr

ochrona przed wodą do 5 ATM

47,2 x 18,5 x 12,4 mm

11,9 g

współpraca z Androidem i iOS

