Nest Audio to nowy głośnik Google, który zobaczymy za dwa dni. Tymczasem jest przedpremierowy unboxing. Zobaczmy, jak wygląda głośnik Google Nest Audio.

Nest Audio to nowy głośnik Google, który był już obiektem przecieków. Doszło do kolejnego i tym razem jest to po prostu unboxing, który uwieczniono na zdjęciach. Ktoś nabył urządzenie w sieci sklepów Walmart. W ten sposób mamy okazję zobaczyć, jak ten sprzęt wygląda na zewnątrz oraz jego opakowanie.

Unboxing Nest Audio możecie prześledzić na poniższych zdjęciach. Nowy głośnik Google tutaj ma ciemnoszary kolor, ale będzie też jasny wariant. Widać cztery diody, które będą informować o pracy Asystenta. Sprzęt pokryto tkaniną, którą znamy z wielu innych produktów. Całość prezentuje się bardzo ciekawie.

Nest Audio gra lepiej niż oryginalny głośnik Google Home

Użytkownik, który zdobył sprzęt, zdołał już go sprawdzić w akcji. Twierdzi, że Nest Audio gra zdecydowanie lepiej niż oryginalny głośnik Google Home. Wysokie tony są bardzo czyste. Natomiast bas jest głęboki, a nie tylko ciężki. Twierdzi jednak, że jego Sonosy w tym porównaniu wypadają lepiej. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną premierę, która odbędzie się w środę.

