Huawei Watch GT 2 Pro to smartwatch, który z pewnością jest ciekawy. My postanowiliśmy sprawdzić, czy to dobry kompan dla iPhone’a. Już wkrótce przeczytacie nasz test.

Huawei Watch GT 2 Pro debiutował wcześniej w tym miesiącu. To na razie najciekawszy smartwatch w ofercie chińskiego giganta. Jest stylowy, wykonany z dobrych materiałów i ma różne ciekawe funkcje. Nowością jest m.in. możliwość mierzenia poziomu natlenienia krwi. Postanowiliśmy jednak sprawdzić, czy będzie to dobry kompan dla iPhone’a.

Użytkownicy iPhone’ów najczęściej wybierają Apple Watche. My jednak sprawdzamy, jak nowy zegarek chińskiej marki, który wygląda znacznie lepiej od modeli z logo nadgryzionego jabłka, wypada w połączeniu z telefonem z iOS. Co będzie można w ten sposób uzyskać i których funkcji zabraknie, a będą dostępne na smartfonach z Androidem? To wszystko znajdziecie w naszej recenzji.

Obecnie mocno przyglądamy się możliwościom Huawei Watch GT 2 Pro i wiemy, że w połączeniu z iPhone’em nie działają wszystkie funkcje. Te być może będą jednak dla was zbędne i ich brak nie będzie żadną przeszkodą. To wszystko dowiecie się z naszego testu, który powinien być gotowy w przyszłym tygodniu. My wracamy do testowania. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego smartwatcha, to zadajcie je w komentarzach.

źródło: opracowanie własne