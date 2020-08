Apple Watch 6 to smartwatche z watchOS 7 na 2020 rok, które zobaczymy we wrześniu. Plotki mówiły o tym, że dostaną czujnik mierzący natlenienie krwi. Nowe informacje sugerują jednak, że ta funkcja nie działa zbyt dokładnie. Dlatego jest możliwe, że Apple Watch series 6 otrzyma to rozwiązanie w późniejszym czasie.

Apple Watch 6 to smartwatche, które były obiektem wielu przecieków. Starsze plotki mówiły o tym, że firma planuje umieścić w nich czujnik, który zmierzy natlenienie krwi. Rozwiązanie to staje się być coraz powszechniejsze i takie funkcje oferują nawet niedrogie smartbandy. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje związane z implementacją tego rozwiązania.

Gigant z Cupertino rzeczywiście testuje taką funkcję. Jednak plotki mówią o tym, że nie działa ona zbyt dokładnie. Firma stawia sobie dosyć duże wymagania wobec działania poszczególnych funkcji i nie godzi się na niedokładne wyniki. Stąd też czujnik mierzący natlenienie krwi może w Apple Watch series 6 być niedostępny. Jest jednak możliwe, że producent postąpi inaczej.

Apple Watch 6 zmierzy natlenienie krwi, ale być może nie na początku

Firma może zaimplementować odpowiedni hardware do mierzenia natlenienia krwi w Apple Watch 6, ale początkowo funkcja być może będzie po prostu zablokowana. Może to jednak z czasem dopracować i następnie aktywować poprzez aktualizację oprogramowania. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się już w niedługim czasie. Spodziewamy się, że nowe smartwatche z watchOS 7 zostaną zaprezentowane we wrześniu. Jeszcze przed premierą iPhone’ów 12.

źródło: Twitter