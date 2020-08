iPhone 12 Pro według plotek ma dostać ekran 120 Hz. Czy tak jednak się stanie, to ciągle stoi pod znakiem zapytania. Nowe informacje sugerują, że Apple musiałoby zbyt długo czekać na dostawy pewnych komponentów. Firma nie chce kolejnych opóźnień i dlatego ekran z modeli iPhone 12 Pro ma wyświetlać obraz w 60 Hz.

iPhone 12 Pro to wyczekiwany smartfon Apple na 2020 rok, którego premiera ma odbyć się w październiku. Wiemy, że doszło do opóźnień na etapie projektowania nowych telefonów. Co jakiś czas pojawia się kwestia obejmująca ekran 120 Hz, czyli z podwyższonym odświeżaniem obrazu. Jednak analityk DisplaySearch i DSCC, Ross Young ma inne zdanie w tej kwestii.

Young uważa, że iPhone 12 Pro mógłby dostać ekran 120 Hz, bo Apple z powodzeniem mogłoby nabyć stosowne panele. Gorzej jednak sytuacja wygląda w przypadku sterownika IC, gdzie odpowiednie dostawy stanowiłyby już wielki problem. To wpłynęłoby na kolejne opóźnienia, czego Apple chciałoby uniknąć. Na droższe modele w sklepach i tak w tym roku mamy poczekać dłużej.

iPhone 12 Pro i ekran 120 Hz – Apple raczej się nie zdecydowało na ten rok

Tak więc wiele wskazuje na to, że iPhone 12 Pro takiej funkcji nie dostanie. Ekran 120 Hz może pojawić się w telefonach Apple dopiero w przyszłym roku. Trzeba jednak mieć na uwadze, że Young czasem się mylił, choć z drugiej strony często serwował sprawdzone informacje bazujące na łańcuchach dostaw. Jak będzie w tym przypadku, to okaże się z czasem.

iPhone 12 Pro według plotek ma trafić do sklepów dopiero w listopadzie. W październiku będzie można kupić tańsze modele. W tych jednak Apple na pewno umieści wyświetlaczy z odświeżaniem obrazu w 60 Hz. Te z opcją 120 Hz miały być dla droższych smartfonów.

źródło: Twitter