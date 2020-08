Galaxy Note 30 to flagowiec marki Samsung, który powinien zadebiutować w drugiej połowie 2021 roku. Tymczasem pojawiły się plotki, jakoby firma miała zastąpić serię modelami Galaxy Z Fold 3 oraz S30. Jeden z leakerów twierdzi, że Samsung Galaxy Note 30 mimo wszystko zadebiutuje. Nawet jeśli S Pen trafi do innych telefonów.

Galaxy Note 30 to flagowiec z piórkiem S Pen, który powinien pojawić się latem 2021 roku. Tymczasem w sieci pojawiły się plotki, jakoby producent planował pozbyć się tej serii. Piórko miałoby zostać po prostu scalone z telefonami Galaxy Z Fold 3 ze składanym ekranem oraz linią S30. Te miałyby w przyszłym roku dostać wyświetlacze umożliwiające pracę z użyciem rysika, jak to jest obecnie w notatnikach. Jeden z uznanych leakerów, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu koreańskiego producenta, ma w tej kwestii odmienne zdanie.

Galaxy Note 30 ma zadebiutować, bo Galaxy Z Fold 3 to nadal inna półka cenowa

Źródło twierdzi, że nie spodziewa się takiego ruchu ze strony koreańskiego producenta. Samsung Galaxy Note 30 powinien pojawić się w ofercie normalnie, gdyż nadal jest głównym flagowcem firmy na drugą połowę roku. Pamiętajmy, że Galaxy Z Fold 3 będzie składanym smartfonem klasy premium. Jego cena będzie dużo wyższa i nie jest to sprzęt, który będzie sprzedawać się jak ciepłe bułeczki. Nawet jeśli dostanie wyświetlacz pozwalający na pracę z S Pen, co będzie dużym udogodnieniem, tak nie powinno to zagrozić serii notatników.

źródło: Twitter