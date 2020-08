Asus ZeFone 7 to smartfon, którego premiera odbędzie się już jutro. Tymczasem doszło do kolejnego przecieku i tym razem jest to wideo z nowym telefonem. Na nim mamy okazję zobaczyć, jak wygląda nowy model Tajwańczyków. Wiem, że Asus ZenFone 7 ma obracany aparat fotograficzny oraz ekran bez żadnych wcięć.