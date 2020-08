Samsung Galaxy S30 to smartfon, który zostanie pozbawiony tego samego elementu, którego nie ma aparat z modeli Note 20. To sensor ToF. Koreańskie media raportują, że producent nie zamierza ponownie sięgnąć po to rozwiązanie. Tak więc w kamerze z modeli Samsung Galaxy S30 po prostu się go nie spodziewajmy.