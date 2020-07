Apple Watch 6 był już obiektem różnych przecieków. Nowe smartwatche na 2020 rok zostaną pokazane z iPhone’ami 12 i innymi produktami. Zegarki z watchOS 7 nie będą rewolucyjne, ale i tak mają wprowadzić pewne wyczekiwane przez użytkowników zmiany. Zobaczmy więc, czego można spodziewać się za kilka tygodni wraz z premierą Apple Watch series 6.

Design bez zmian

Apple Watch 6 nie wprowadzi zmian we wzornictwie. Te pojawiły się wraz z series 4 dwa lata temu i w 2020 roku spodziewajmy się kontynuacji tego designu. Na kolejne modyfikacje w wyglądzie poczekamy sobie dłużej. Tak więc ponownie będą to dwa smartwatche z prostokątnymi ekranami w rozmiarach 40 i 44 mm. Prawdopodobnie pod kątem wzornictwa nie tylko nie pojawią się większe zmiany, ale w rzeczywistości może nie być ich wcale.

Z nowym komputerem SiP

Spodziewajmy się, że Apple Watch 6 otrzyma już nowy komputer SiP. W poprzednim roku go nie wymieniono i pozostawiono ten sam, który umieszczono w series 4. W tym powinien on już ulec wymianie. Na jego temat nie wiadomo w zasadzie nic. Być może został wykonany już w mniejszym rozmiarze litograficznym, co pozwoliłoby na dodanie tranzystorów, a co za tym idzie, także zwiększenie wydajności. Na szczegóły jednak poczekamy.

Apple Watch 6 zapewne dostanie lepszy ekranik

Firma z Cupertino obecnie korzysta z ekranów OLED, ale wiemy, że w zegarkach planuje przejść na technologię microLED. Czy jednak nastąpi to już wraz z Apple Watch 6? Niestety, prawdopodobnie nie i na takie rozwiązanie trzeba będzie poczekać dłużej. Co nie zmienia faktu, że firma ma pole do popisu i może po prostu udoskonalić te używane obecnie.

Jedną zmianę zwiastuje watchOS 7 beta

Jak dobrze wiemy, w watchOS 7 beta usunięto wsparcie dla Force Touch. Deweloperzy zostali poproszeni o poszukanie innych rozwiązań będących alternatywą dla tego starszego. To zwiastuje nam, że technologia w Apple Watch series 6 zostanie po prostu usunięta. Również pod kątem sprzętowym.

Lepsze EKG i mierzenie natlenienia krwi

Apple Watch 6 ma dostać jeszcze lepsze rozwiązania z zakresu wykonywania prostego badania EKG, które wprowadzono w series 4. Pojawi się także nowy czujnik. Będzie on odpowiedzialny za mierzenie poziomu natlenienia krwi. To funkcja, która pojawia się już nawet w bardzo tanich smartbandach. Nie zabraknie jej także w smartwatchach z watchOS 7.

Wykrywanie ataków paniki

Gigant z Cupertino w swoich zegarkach mocno stawia na temat zdrowia. Plotki mówią o tym, że smartwatche Apple Watch 6 będą w stanie wykrywać ataki paniki. Ma to działać na zasadzie połączenia pracy kilku czujników, z których dane będą analizowane przez specjalny algorytm. Użytkownik zegarka ma być powiadamiany jeszcze przed możliwością wystąpienia takiego stanu.

