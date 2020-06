Mi TV Stick to przystawka TV, którą przygotowuje Xiaomi. Premiera tego sprzętu z systemem Android TV musi być blisko. Urządzenie otrzymało stosowny certyfikat od EEC, co przybliża go do rynkowego debiutu. Prawdopodobnie Xiaomi Mi TV Stick zostanie oficjalnie zaprezentowany w lipcu. Jego cena powinna być atrakcyjna.