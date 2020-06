Redmi 9A to niedrogi smartfon Xiaomi, który jest coraz bliżej. Urządzenie otrzymało dwa certyfikaty w Indiach, które przybliżają model do rynkowej premiery. Jest bardzo prawdopodobne, że premiera Redmi 9A odbędzie się właśnie w tym państwie. Częściowa specyfikacja techniczna telefonu wyciekła do sieci już wcześniej.