Mi TV Stick to przystawka Xiaomi z systemem Android TV, która została potwierdzona przez niemiecki dział firmy. Co ciekawe, funkcjonalnie powinna oferować to, co Mi Box S. Pomimo tego, że przystawka Xiaomi Mi TV Stick to niewielkie urządzenie. Zobaczmy, co już wiemy o tym niewielkim sprzęcie. Zapowiada się ciekawie.

Xiaomi Mi TV Stick pojawiał się w przeciekach. To niewielka przystawka z systemem Android TV, która jest blisko. Urządzenie doczekało się potwierdzenia. Dostrzeżono je w jednym z filmów opublikowanych na kanale niemieckiego oddziału firmy. Wygląda na to, że ten niewielki sprzęt pod kątem możliwości będzie oferować podobne funkcje do tych, które ma Mi Box S.

Przystawka Xiaomi Mi TV Stick to małe urządzenie z HDMI, które wygląda jak klucz USB. Sprzęt pojawił się w trakcie zapowiedzi Redmi Note 9 w Niemczech. Niestety, tylko przez krótką chwilę, gdzie nie ujawniono zbyt wielu detali. Udostępniony render mówi nam jednak naprawdę dużo.

Przystawka Xiaomi Mi TV Stick ma system Android TV i dorówna Mi Box S

Widzimy, że przystawka Xiaomi Mi TV Stick ma pilot zdalnego sterowania bardzo podobny do tego, który dołączany jest do Mi Box S. To pozwala nam przypuszczać, że pod kątem możliwości będzie to bardzo zbliżony sprzęt. Jest Asystent Google, co od razu jest potwierdzeniem systemu Android TV. Na razie nie wiemy, czy z autorskim PatchWall.

Pilot z Xiaomi Mi TV Stick ma też dedykowane przyciski dla Netfliksa i Amazon Prime Video. Na więcej informacji musimy jeszcze poczekać. Premiera sprzętu jest już jednak bardzo blisko. Przystawka ma zadebiutować później w tym roku.

źródło