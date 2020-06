Mi Smart Band 5 to nowa opaska Xiaomi, która trafi także do Polski. Jej premiera jest już blisko. Dowiadujemy się, że Xiaomi Mi Smart Band 5 zadebiutuje na Starym Kontynencie już w lipcu. To oznacza, że będzie ją można kupić już za kilka tygodni. Czy jednak w Europie pojawi się również wariant z modułem NFC?