Mi Band 5 NFC to nowa opaska Xiaomi, której premiera odbyła się dziś w Chinach. Wraz z tańszym modelem bez modułu bezstykowego. Urządzenie wprowadza ciekawe nowe funkcje i nowości. Cena Xiaomi Mi Band 5 NFC jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Wearable kosztuje tyle samo, co poprzednia generacja sprzętu.

Xiaomi Mi Band 5 NFC to nowa opaska chińskiej marki, na którą czekało wiele osób. Cena urządzenia to 229 juanów (niespełna 130 złotych). Kosztuje więc tyle samo, co poprzednia generacja. Jest też wariant bez modułu bezstykowego. Tutaj cena wynosi 189 juanów (ok. 105 złotych).

Xiaomi Mi Band 5 wprowadza ciekawe nowe funkcje. Opaska dostała większy ekran o przekątnej 1,1 cala i rozdzielczości 126 x 294 pikseli. Następnie mamy czujnik natlenienia krwi. Bateria ma pojemność 100 mAh i ma zapewnić do 14 dni pracy na jednym naładowaniu. Producent wprowadza też nową ładowarkę magnetyczną. Za komunikację odpowiada moduł Bluetooth 5.0.

Ponadto Xiaomi Mi Band 5 NFC wspiera 11 trybów sportowych, z czego 5 jest nowych. Są też funkcje zaprojektowane z myślą o kobietach, jak śledzenie cykli menstruacyjnych. Warto też wspomnieć o obudowie o odporności na wodę do 5 ATM (do 50 metrów). Ciekawostką jest także możliwość robienia zdjęć sparowanym telefonem. Dane techniczne Xiaomi Mi Band 5 NFC znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Mi Band 5 NFC – dane techniczne

1,1-calowy ekran o rozdzielczości 126 x 294 pikseli ze szkłem 2.5D



Bluetooth 5.0

NFC

czujnik natlenienia krwi

pulsometr

bateria o pojemności 100 mAh

barometr

ochrona przed wodą do 5 ATM

współpraca z Androidem i iOS

Przeczytaj także: Najlepsze triki i funkcje dla WhatsApp

źródło