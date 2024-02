Windows 11 24H2 potwierdzony. Microsoft szykuje liczne zmiany z AI

Windows 11 24H2 to duża aktualizacja oprogramowania dla okienek, której publiczna premiera odbędzie się w drugiej połowie roku. Microsoft do tej pory oficjalnie milczał w kwestii tego uaktualnienia, ale rzeczywiście jest ono przygotowywane. Wiemy, że gigant z Redmond planuje wprowadzić liczne zmiany oparte na AI. Teraz doszukano się potwierdzenia dla takiej edycji systemu operacyjnego.

Microsoft potwierdza istnienie Windows 11 24H2

Serwis źródłowy doszukał się potwierdzenia dla systemu operacyjnego Windows 11 24H2 i taką nazwę odnaleziono w dokumentacji giganta z Redmond. Serwis źródłowy natrafił na to na stronie wsparcia producenta. Dokładnie w opisie funkcji EnumDeviceDrivers, czyli komponentu używanego przez administratorów oraz deweloperów do poprawnej pracy ze sterownikami. Poniżej zrzut ekranowy, który jest dowodem.

Microsoft wraz z aktualizacją Windows 11 24H2 szykuje liczne zmiany oparte na AI (fot.: WindowsLatest)

Microsoft we wspomnianym dokumencie wspomina o ewolucji tej funkcji od czasów „siódemki” z 2009 r. Natomiast w tym roku pojawi się kolejna zmiana powiązana z tą funkcjonalnością. Dowiadujemy się, że ma to nastąpić właśnie wraz z aktualizacją Windows 11 24H2, którą wspomniano z nazwy. Wygląda więc na to, że otrzymaliśmy w końcu twardy dowód na to, że takie uaktualnienie rzeczywiście jest w przygotowaniu.

Aktualizacja powstaje pod nazwą kodową Hudson Valley

Wiemy, że aktualizacja Windows 11 24H2 jest opracowywana przez Microsoft pod nazwą kodową Hudson Valley. Gigant z Redmond na razie nie oddał poglądowych wersji tego oprogramowania w ręce członków niejawnego programu beta testów okienek. Wiemy jednak, że firma prowadzi wewnętrzne testy wśród części pracowników i to oni mają już dostęp do planowanych nowości. Z czasem będą one udostępniane w ramach publicznego programu pilotażowego.

Gigant z Redmond planuje udostępnić nowe uaktualnienie pod koniec trzeciego lub na początku czwartego kwartału 2024 r. Termin ten jest więc w zasadzie podobny do tego, który pojawiał się we wcześniejszych plotkach i zakładał debiut w okolicy września. Dokładna data nie jest jeszcze znana. Na tego typu informacje jest po prostu jeszcze zbyt wcześnie.

Uaktualnienie wniesie liczne zmiany oparte na AI

Sztuczna inteligencja jest obecnie jednym z głównych obiektów zainteresowania ze strony Microsoftu. Gigant z Redmond inwestuje w rozwój funkcjonalności opartej na AI mnóstwo środków i efekty tych prac zobaczmy wraz z aktualizacją Windows 11 24H2, która ma wnieść sporo nowości w tym zakresie. Już teraz widać to m.in. na przykładzie Copilota, który jest rozwijany i w przyszłości zostanie mocniej zintegrowany z coraz większą liczbą aplikacji wbudowanych w okienka i nie tylko.

