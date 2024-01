Windows 11 24H2 – kiedy aktulizacja? Microsoft szykuje sporo nowości

Windows 11 24H2 to duża aktualizacja dla okienek, której premiera odbędzie się później w tym roku. Kiedy to nastąpi oraz jakie nowości wniesie to uaktualnienie? Microsoft planuje udostępnić Windows 11 24H2 w drugiej połowie 2024 r. Oprogramowanie ma wnieść sporo funkcji, w tym opartych na sztucznej inteligencji.