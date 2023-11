Xiaomi Book 14 debiutuje globalnie. Cena i specyfikacja laptopa

Xiaomi Book 14 to nowy laptop znanej marki, który debiutuje w ujęciu globalnym. Cena komputera powinna być atrakcyjna, a specyfikacja techniczna jest rzeczowa. Laptop Xiaomi Book 14 ma 14-calowy ekran o rozdzielczości 2.8K i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesory Intel Core 12 gen. i żywotną baterię.

Xiaomi Book 14 to laptop, który doczekał się debiutu na międzynarodowych rynkach. Najpierw komputer został wprowadzony do oferty w Państwie Środka. Cena na razie nie jest znana, ale wiemy, ile to urządzenie kosztuje w Chinach. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna maszyny.

14-calowy ekran 2.8K

Xiaomi Book 14 to przebrandowany RedmiBook 14 z Chin. Laptop ma ten sam ekran o przekątnej 14 cali oraz rozdzielczości 2.8K. Wyświetlacz jest w stanie prezentować obraz z częstotliwością do 120 Hz i ma certyfikaty od TÜV Rheinland oraz SGS. Ponadto oferuje 100 proc. pokrycie z paletą sRGB i jasność na poziomie do 300 nitów.

Laptop Xiaomi Book 14

Procesory Intel Core 12. generacji

Za obliczenia w Xiaomi Book 14 odpowiada jeden z procesorów Intel Core 12. generacji. Nie są to najnowsze układy, ale nadal oferujące całkiem dużą wydajność. W podstawowej konfiguracji sprzętowej umieszczono czip Core i3-1220P. W droższej jest to CPU Core i5-12500H z grafiką Xe. Układy są wspomagane przez 8 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5, a na dane przeznaczono dyski SSD PCIe 4.0 o pojemności 256 lub 512 GB.

Cena Xiaomi Book 14 powinna być atrakcyjna

Cena Xiaomi Book 14 na rynku europejskim nie jest na razie znana. Na stronie producenta nie podano takich informacji. Wiemy, że RedmiBook 14 z procesorem Core i5 kosztuje równowartość około 2,2 tys. zł. W Polsce zapłacimy więcej i pewnie będzie to około 3 tys. zł. Na szczegóły związane z dokładnymi cenami trzeba będzie jednak poczekać.

Bateria na kilkanaście godzin pracy

Energię w laptopie Xiaomi Book 14 dostarcza bateria 56 Wh. Według deklaracji producenta jedno naładowanie akumulatora zapewnia do 11,7 h (w modelu z Core i5) odtwarzania wideo. Jedno naładowanie baterii do 50 proc. trwa 35 minut dzięki zastosowaniu szybkich ładowarek.

Laptop Xiaomi Book 14 ma bogaty zestaw interfejsów

Bogaty zestaw interfejsów i głośniki z Dolby Atmos

Xiaomi Book 14 ma także wiele interfejsów, w tym Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 oraz złącza HDMI 2.1, USB C, audio 3,5 mm i trzy USB A. Warto też wspomnieć o stereofonicznych głośnikach o mocy 2 × 2 W, które wspierają dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Home. Laptop waży 1,8 kg. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi Book 14 – specyfikacja techniczna

14-calowy ekran 120 Hz o rozdzielczości 2880 × 1800 pikseli

procesor Intel Core i3-1220P lub i5-12500H

8 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

dysk SSD PCIe 4.0 256 lub 512 GB

kamerka 1080p

bateria 56 Wh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

złącza HDMI 2.1, USB C, audio 3,5 mm i trzy USB A

1,8 kg

czytnik linii papilarnych

głośniki z Dolby Atmos

Windows 11 Home

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło