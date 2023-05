Asus ROG Ally zaprezentowane. Cena i specyfikacja konsoli do gier

Asus ROG Ally to nowa konsola do gier, która pracuje pod kontrolą systemu Windows 11. Za nami premiera urządzenia. Cena jest już znana i do wyboru będą dwa różne warianty sprzętu. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna Asus ROG Ally oraz co ten sprzęt dla graczy ma do zaoferowania.

Asus ROG Ally to konsola do gier, której premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena oraz specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Sprzęt z pewnością jest ciekawy i powalczy o graczy z podobnymi modelami. Zobaczmy sobie, co ten gadżet ma do zaoferowania.

7-calowy ekran Full HD

Asus ROG Ally ma 7-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1080 x 1920 pikseli. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Następnie mamy jasność maksymalną na poziomie 500 nitów oraz wsparcie dla FreeSync Premium. Nie zabrakło też obsługi formatu Dolby Vision, a całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus.

APU AMD Ryzen Z1

Sercem konsoli do gier Asus ROG Ally jest procesor AMD Ryzen Z1 i do wyboru są dwa warianty, w tym mocniejsza jednostka z dopiskiem Extreme. Ten drugi składa się z ośmiu rdzeni CPU i GPU Radeon z 12 CU, który oferuje wydajność aż na poziomie 8,6 teraflopsów. Układ wspomagany jest przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5, a na dane przeznaczono szybki dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 512 GB.

Cena Asus ROG Ally znana

Cena Asus ROG Ally w podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona na poziomie 599 dol. (ok. 2,5 tys. zł). Natomiast w przypadku mocniejszego wariantu z APU AMD Ryzen Z1 Extreme jest to kwota w postaci 699 dol. (ok. 2910 zł). Drugi z modeli trafi na rynek w czerwcu. Natomiast pierwszy w trzecim kwartale 2023 r.

Wsparcie dla ROG XG Mobile

Konsola do gier Asus ROG Ally oferuje ponadto wsparcie dla stacji GPU ROX XG Mobile, które pozwalają na podłączenie zewnętrznej karty graficznej (do Nvidia GeForce RTX 4090 włącznie), co pozwala na znaczące podniesienie wydajności i daje możliwość uruchamiania gier w jakości do 4K UHD.

Windows 11 i bateria 40 Whr

Asus ROG Ally to konsola do gier pracująca pod kontrolą systemu Windows 11. Ponadto użytkownicy otrzymują trzy miesiące dostępu do usługi Xbox Game Pass Ultimate. Pod obudową znajduje się bateria 40 Whr, która wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 65 W. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Asus ROG Ally – specyfikacja techniczna

7-calowy ekran IPS 120 Hz o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli

APU AMD Ryzen Z1 (Extreme)

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 512 GB

czytnik kart pamięci

bateria 40 Whr

stereofoniczne głośniki

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

608 g

Windows 11

