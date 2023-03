Dell XPS 15 9530 zaprezentowany. Cena i specyfikacja laptopa

Dell XPS 15 9530 to nowy laptop w ofercie marki. Specyfikacja techniczna komputera jest konkretna i do wyboru jest wiele konfiguracji sprzętowych. W najwyższej opcji maszyna ma 15,6-calowy ekran OLED 3,5K czy procesor Intel Core i9. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena laptopa Dell XPS 15 9530 i jego wyposażenie.

Dell XPS 15 9530 to laptop, który trafia do oferty marki. Popularny komputer został odświeżony i jego specyfikacja techniczna jest naprawdę ciekawa. Tym bardziej, że do wyboru jest całkiem sporo opcji z zakresu doboru podzespołów. Cena maszyny nie jest jednak niska.

15,6-calowy ekran z konkretnymi parametrami

Dell XPS 15 9530 ma 15,6-calowy ekran InfinityEdge i do wyboru są zarówno panele IPS, jak i wykonane w technologii OLED. W pierwszym przypadku użytkownik może liczyć na rozdzielczość Full HD. Natomiast w drugim będzie to nawet 3,5K. Poza tym wyświetlacz oferuje zgodność z DisplayHDR 500, jasność na poziomie do 400 nitów czy też 100 proc. pokrycie z paletą barw DCI P3.

Procesory Intel Core 13. generacji

Sercem laptopa Dell XPS 15 9530 jest jeden z procesorów z serii Intel Core 13. generacji z linii H. Do wyboru mamy konfiguracje z jednym z trzech CPU i są to Core i5-13500H, Core i7-13700H lub Core i9-13900H. Maksymalny rozmiar pamięci RAM to 64 GB. Natomiast w przypadku miejsca na dane można wybierać wśród nośników SSD NVMe o pojemności do 8 TB.

Cena laptopa Dell XPS 15 9530 nie jest niska

Dell XPS 15 9530 nie jest tanim laptopem. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej z ekranem OLED 3.5K została ustalona na poziomie 2949 dol., czyli ponad 13 tys. zł. Oczywiście wybór lepszych podzespołów sprawi, że kwoty będą jeszcze wyższe.

GPU Intel Arc lub Nvidia RTX 40

Za obliczenia graficzne w laptopie Dell XPS 15 9530 odpowiada GPU Intel Arc A370M. Użytkownik ma jednak do wyboru także inne opcje i są to układy graficzne z serii Nvidia RTX 40. Można zdecydować się na GeForce RTX 4050, RTX 4060 lub nawet RTX 4070.

Bogaty zestaw interfejsów

Dell XPS 15 9530 to komputer, który może pochwalić się także bogatym zestawem interfejsów. Wśród złączy są dwa Thunderbolt 4 i USB C (3.2 Gen 2) oraz audio 3,5 mm. Ponadto w zestawie z laptopem znajduje się adapter dający dostęp do USB A i HDMI 2.0. Maszyna ma też Wi-Fi w standardzie 802.11ax czy Bluetooth 5.2. Warto także wymienić uniwersalny czytnik kart pamięci. Specyfikacja techniczna notebooka widoczna jest poniżej.

Dell XPS 15 9530 – specyfikacja techniczna

15,6-calowy ekran IPS lub OLED o rozdzielczości Full HD lub 3,5K

procesor Intel Core i5-13500H, Core i7-13700H lub Core i9-13900H

do 64 GB pamięci operacyjnej RAM

dysk SSD NVMe o pojemności do 8 TB

GPU Intel Arc A370M lub Nvidia RTX 40

złącza Thunderbolt 4, USB C i audio 3,5 mm

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

uniwersalny czytnik kart pamięci

Windows 11

