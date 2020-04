Surface Go 2 to nowy laptop marki Microsoft. Urządzenie zostało dostrzeżone na stronie urzędu FCC i to przybliża go do rynkowej premiery. Częściowa specyfikacja techniczna modelu Microsoft Surface Go 2 wyciekła już wcześniej. Bazy benchmarków sugerują procesor Intel Core m3-8100Y oraz 8 GB pamięci operacyjnej RAM.