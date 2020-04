Motorola Edge 5G to tańsza wersja smartfona, która zadebiutuje wraz z flagowcem Plus. W sieci pojawiło się zdjęcie tego telefonu. Urządzenie otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 765. Częściowa specyfikacja techniczna modelu Motorola Edge 5G jest już znana. W tym telefonie znajdzie się aparat z sensorem 64 MP.

Motorola Edge 5G to smartfon, który był już obiektem przecieków. Wiemy, że zadebiutuje 22 kwietnia wraz z flagowcem Plus. Urządzenie mamy okazję zobaczyć na zdjęciu. Ponadto źródło, które zdobyło fotkę, opublikowało częściową specyfikację techniczną telefonu. Rzućmy sobie na to okiem.



Motorola Edge 5G widoczna jest na poniższym zdjęciu. Ma potrójny aparat, ale główny sensor z modelu Plus, który ma matrycę 108 MP, zostanie tu wymieniony na 64 MP. Następnie mamy ekran o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz ma prezentować obraz w 90 Hz.

Wiemy też, że Motorola Edge 5G otrzyma 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765 oraz modem Snapdragon X52. SoC powinien być wspomagany przez 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Spodziewajmy się też baterii o pojemności 4500 mAh. Znane dane techniczne modelu Motorola Edge 5G znajdziecie poniżej.

Motorola Edge 5G – dane techniczne

6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2340 pikseli) i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 16 + 8 MP z diodą LED

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

Android 10

