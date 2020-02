IEM 2020 w Katowicach odbędzie się już w tym tygodniu. Na miejscu będą nasi koledzy z Gram.pl oraz partnerzy – Actina, sklep Sferis oraz Pact. Znajdziecie nas na stoisku C3 targowej strefy Expo, gdzie będą obecne również inne firmy oraz marki. IEM 2020 odbędzie się w dniach od piątku 28 lutego do niedzieli 1 marca.

IEM 2020, czyli tegoroczne Intel Extreme Masters to wielka impreza esportowa, która odbędzie się w ten weekend w Katowicach. Na odwiedzających czekają liczne atrakcje i nie inaczej będzie na stoisku naszych kolegów z Gram.pl, którzy również będą tam obecni.

Stoisko Gram.pl, gdzie będzie można odwiedzić również Sferis.pl, Actina oraz Pact. Jest to stoisko C3 targowej strefy Expo na IEM 2020, gdzie znajdą się także inne marki. Wśród nich jest Trust Gaming, ASUS Republic of Gamers, WD Black, Kaspersky oraz 7more7. Wszystko to w już w ten weekend.

Targi IEM 2020 rozpoczynają się w Katowicach dokładnie 28 lutego (piątek) i potrwają do dnia 1 marca (niedziela). Sferis.pl z okazji Intel Extreme Masters przygotował specjalne atrakcje i promocje. Możecie zapoznać się z nimi na tej stronie.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło