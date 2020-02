Mi Watch Exclusive Edition to specjalna edycja smartwatcha Xiaomi, która już jutro trafia do sprzedaży. Nastąp to po opóźnieniu. Cena Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition jest wyższa w porównaniu z tańszą edycją zegarka. Jednak klienci mogą liczyć na więcej. W tym na stalową obudowę i szafirowe szkło na ekranie.

Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition miał zadebiutować początkowo w grudniu. Jednak plany uległy zmianie i przekazano, że premiera odbędzie się w tym miesiącu. Sprzedaż rusza już jutro za pośrednictwem oficjalnej strony producenta. Cena to 1999 juanów (ok. 1120 złotych). Jest to więc o 50% więcej w porównaniu do zwykłej edycji zegarka.

Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition ma jednak materiały klasy premium. Są to ramka ze stali nierdzewnej i pasek, który wykonano z tego samego surowca. Następnie mamy szafirowe szkło, którym pokryto tarczę. Jest też trochę większa bateria.

Snartwatch Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition jest jednym z kilku, które ma w ofercie firma. Inne to edycja Color z okrągłym ekranem. Jest też wariant Forbidden City. Dane techniczne modelu Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition znajdziecie poniżej.

Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition – dane techniczne

1,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 368 x 448 piksel (326 ppi)

procesor Qualcomm Snapdragon Wear 3100

1 GB pamięci operacyjnej RAM

8 GB miejsca na dane

bateria o pojemności 590 mAh (do 36 godzin pracy)

Bluetooth 4.2

Wi-Fi b/g/n

GPS

NFC

LTE z eSIM

pulsometr

44 g

44,69 x 36,92 mm

MIUI for Watch

