P40 Pro 5G i Huawei P40 5G to dwa smartfony, które zobaczymy za niespełna miesiąc. Tymczasem dostrzeżono je na stronie 3C i wiemy, jaka pojawi się ładowarka, a dokładniej dwie. Oba modele zaoferują różne możliwości z zakresu ładowania. Pod tym względem lepiej wypada wariant Pro, który pozwoli na ładowanie o mocy 40 W.

Huawei P40 Pro 5G i tańszy wariant flagowca zostaną pokazane już 26 marca. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jaka ładowarka znajdzie się w zestawie z telefonami, to znamy już odpowiedź. Stało się to możliwe za sprawą strony chińskiego urzędu 3C, gdzie dostrzeżono oba telefony. Tam wymienia się informacje o mocy ładowanie akumulatorów.

Huawei P40 Pro 5G będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 40 W. Tak więc nie zmienia się to od czasu droższego Mate’a 20, który jako pierwszy dostał wsparcie dla takiego ładowania. W tańszym modelu będzie to 22,5 W. Poniżej widzicie dowód w postaci zrzutu ekranowego ze strony 3C.

Huawei P40 Pro 5G ma być potężnym flagowcem

Niedawno CEO chińskiej firmy przekazał, że Huawei P40 Pro 5G będzie bardzo potężnym smartfonem. Ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny. Powinien też wyróżniać się ekranem. Jednak nie otrzyma procesora, który mógłby w stanie dotrzymać kroku Snapdragonowi 865. Będzie to zeszłoroczny Kirin 990 w wersji z obsługą modemu zapewniającego łączność z sieciami nowej generacji. Telefony zapowiadają się ciekawie, ale brak usług Google może być sporą przeszkodą na drodze do świetnej sprzedaży poza Chinami. Jednak producent cały czas inwestuje we własne HMS i stara się wypełnić lukę.

źródło: Weibo