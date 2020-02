P40 Pro 5G to flagowiec Huawei, który zostanie pokazany w marcu. Richard Yu, CEO firmy w trakcie dzisiejszej premiery nowych produktów przekazał, że będzie to najpotężniejszy smartfon z modemem nowej generacji. Wiemy jednak, że Huawei P40 Pro 5G nie dostanie najwydajniejszego procesora. Będzie to mocniejszy Kirin 990.