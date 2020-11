Fortnite Crew to miesięczna subskrypcja, którą Epic Games ogłosiło przed startem kolejnego sezonu popularnej gry. Będzie to specjalny abonament, który uprawni graczy do dodatkowej zawartości. Również takiej, która będzie dostępna tylko w tym pakiecie. Zobaczmy więc, co tutaj się znajdzie i jaka jest cena.

W ramach Fortnite Crew gracze otrzymają 1000 Vbucksów (za które normalnie trzeba zapłacić 32 złote). Następnie mamy skórkę oraz sprzęt. Będzie też przepustka do kolejnego battle passu w sezonie gry. Oferta, która zostanie udostępniona w pierwszym abonamencie, widoczna jest na poniższym zrzucie ekranowym.

Cena subskrypcji Fortnite Crew nie taka niska

Cena Fortnite Crew została ustalona przez Epic Games na poziomie 11,99 dolarów (ok. 45 złotych) za miesiąc. Subskrypcja będzie cyklicznie odnawialna. Jeśli więc ktoś nie będzie chciał dalej za nią płacić, to będzie musiał ją anulować ręcznie. Producent gry dodaje, że ekskluzywna zawartość dostępna w ramach abonamentu nie będzie możliwa do zdobycia w inny sposób. Piąty sezon drugiego chapteru startuje 2 grudnia.

