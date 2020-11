Android 12 zostanie pewnie udostępniony późnym latem 2021 roku. Normalnie wśród nowości znalazłyby się także nowe emoji, które i tak opóźniono. Tymczasem wygląda na to, że pod tym względem dojdzie do zmian. Google planuje to zmienić, co ujawniają nam pewne commity. Zobaczmy, co ma ulec modyfikacjom.

Plany Google potwierdzają wzmianki związane z możliwością modyfikowania pewnych folderów po stronie serwerów. Nie będą do tego potrzebne całe uaktualnienia systemu. W ten sposób nowe emoji będą mogły być po raz pierwszy udostępnione bez potrzeby aktualizowania systemu do wersji Android 12. O ile wejdzie to w życie w niedługim czasie.

Nowe emoji bez aktualizacji do systemu Android 12 to świetna wiadomość

Android 12 to aktualizacja, która w rzeczywistości nie trafi na wiele smartfonów. W ten sposób nie dostałyby nowych emotek, które są w przygotowaniu. To bolączka platformy Google. Przejście na nowy sposób pozwoli uzyskać nowe emoji przez wielu właścicieli smartfonów, którzy normalnie nigdy by ich nie dostali.

