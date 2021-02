iPhone SE Plus to smartfon, który Apple może nie wprowadzić w 2021 roku. Plotki mówią o zmianie planów. Zobaczmy, kiedy więc zobaczymy model iPhone SE Plus.

iPhone SE Plus to tańszy smartfon Apple, który według plotek miałby zadebiutować w drugiej połowie roku. Telefon pojawia się także w przeciekach z numerkiem 3 w nazwie. Jednak jest to zupełnie jedno i to samo urządzenie. W sieci pojawiły się nowe informacje o tym, kiedy mamy spodziewać się premiery sprzętu.

O modelu iPhone SE Plus wspomniał William Yang, jeden z analityków JP Morgan, który zajmuje się łańcuchem dostaw. Zrobił to przy okazji prognoz związanych na ten rok z dostawami dwunastek. Poprzedni kwartał był dla Apple wręcz fenomenalny i stąd też wynikła potrzeba zmodyfikowania produkcji telefonów. Na tańszy model mamy poczekać do 2022 roku.

Apple iPhone SE Plus nie ma zadebiutować w 2021 roku

Yang twierdzi, że nic nie wskazuje w łańcuchu dostaw obecnie na to, aby iPhone SE Plus miał zostać pokazany w tym roku. Według niego najprawdopodobniejszy scenariusz zakłada debiut w pierwszej połowie 2022 roku. Jeśli więc czekacie na to konkretne urządzenie, to możliwe, że trzeba będzie uzbroić się w sporo cierpliwości. Wiemy, że ceny mają tu zaczynać się od 499 dolarów.

