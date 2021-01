iPhone SE Plus ma pojawić się w ofercie Apple w 2021 roku. Smartfon otrzyma Face ID. Spodziewajmy się więc, iPhone SE Plus będzie podobny do modelu Xr.

iPhone SE Plus to smartfon Apple, który już pojawiał się w przeciekach. Premiera ma odbyć się jeszcze w 2021 roku. Cena nie ma przekroczyć 500 dolarów. W sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące tym razem Face ID. Tak, telefon otrzyma ekran ze wcięciem. Zobaczmy, czego więc spodziewać się po modelu iPhone SE Plus.

Jeśli iPhone SE Plus ma otrzymać ekran z notchem oraz pojedynczy aparat fotograficzny, to smartfon wizualnie będzie nawiązywać do modelu Xr. Tu pewnie pod kątem designu nic się nie zmieni. Aparat pewnie nie zostanie przeprojektowany. Wiemy też, że wyświetlacz ma mieć przekątną 6,1 cala.

iPhone SE Plus ma zadebiutować w drugiej połowie roku. Smartfon ma otrzymać procesor Apple A14 Bionic. Pewnie SoC będzie wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Znana specyfikacja techniczna, która bazuje na plotkach, widoczna jest poniżej.

Apple iPhone SE Plus – specyfikacja techniczna

6,1-calowy ekran LCD o nieznanej rozdzielczości

procesor A14 Bionic

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka 7 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 MP z diodą doświetlającą

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G (?)

złącze Lightning

Touch ID we włączniku

iOS

