iOS 15 to kolejna wersja systemu operacyjnego Apple, której spodziewamy się za kilka miesięcy. Na dniach zostanie udostępniona aktualizacja z numerkiem 14.4. Wraz z macOS Big Sur 11.2 oraz watchOS 7.3. wygląda jednak na to, że tegoroczne oprogramowanie trafi do użytkowników iPhone 7 lub 7 Plus i nowszych modeli.

Już wcześniej pojawiały się plotki, jakoby iOS 15 miał porzucić wsparcie dla modeli 6s oraz SE z 2016 roku. Wygląda na to, że tak rzeczywiście będzie. Serwis źródłowy utrzymuje, że ta aktualizacja Apple będzie wymagała co najmniej modeli iPhone 7 i 7 Plus. Warto to mieć na uwadze, gdy rozglądacie się obecnie za starszym telefonem z logo nadgryzionego jabłka.

Aktualizacja iOS 15 dla modeli iPhone 7 i 7 Plus niemal pewna

Choć na razie to tylko plotki, tak można przypuszczać, że wraz z iOS 15 Apple utnie wsparcie dla kolejnych telefonów. W ciągu ostatnich dwóch lat następowało to co dwa lata. Dwunastka trafiła na modele 5s i 6, ale trzynastka już nie. Czternastaka znowu nie wykluczyła żadnych sprzętów. Tak więc wygląda na to, że w tym roku przyjdzie czas na pożegnanie modeli 6s oraz pierwszego SE. Wiemy, że firma zapowie nowe oprogramowanie w trakcie WWDC 2021. Już w czerwcu spodziewajmy się poglądowego wydania iOS 15 beta.

źródło