macOS Big Sur 11.2 RC to nowa aktualizacja Apple. Wprowadzi ona pewne nowości i zmiany. Zobaczmy więc, co nowego znajdziemy w macOS Big Sur 11.2.

macOS Big Sur 11.2 RC to nowa aktualizacja dla komputerów Mac, którą zobaczymy wraz z iOS 14.4. To większe uaktualnienie, które wprowadzi trochę nowości. Wśród nich jest poprawa niezawodności Bluetooth. Zobaczmy więc, co nowego się pojawi. Oficjalny wykaz zmian z macOS Big Sur 11.2 widzicie poniżej.

macOS Big Sur 11.2 RC – co nowego / wykaz nowości i zmian

macOS Big Sur 11.2 – wymagane ponowne uruchomienie

Poprawia niezawodność Bluetooth rozwiązuje następujące problemy:

Wyświetlacze zewnętrzne mogą wyświetlać czarny ekran po podłączeniu do komputera Mac mini (M1, 2020) za pomocą konwertera HDMI na DVI

Edycje zdjęć Apple ProRAW w aplikacji Zdjęcia mogą nie zostać zapisane

iCloud Drive mógł się wyłączyć po wyłączeniu opcji iCloud Drive Desktop & Documents Folders

Preferencje systemowe mogą się nie odblokować po wprowadzeniu hasła administratora

Klawisz kuli ziemskiej może nie wyświetlać okienka Emoji i symbole po naciśnięciu

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Bardziej szczegółowe informacje na temat tej aktualizacji można znaleźć pod tym adresem. Szczegółowe informacje o zawartości tej aktualizacji związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

macOS 11.2 Big Sur powinien zostać udostępniony na dniach w okolicy 19:00 naszego czasu. Wersja RC została oddana w ręce deweloperów oraz testerów i jest niemal finalna. Aktualizacja będzie dostępna z poziomu mechanizmu Uaktualnienia. Oczywiście, przed rozpoczęciem procesu aktualizowania warto wykonać kopię zapasową. Tak na wszelki wypadek, gdyby coś miało pójść nie tak.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło: opracowanie własne