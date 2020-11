iOS 15 to aktualizacja, którą Apple udostępni w 2021 roku. Nie dostaną jej modele iPhone SE, 6S i 6S Plus. Z iOS 15 wsparcie dla nich zostanie porzucone.

iOS 15 to przyszłoroczna aktualizacja oprogramowania Apple. W tym roku czternasta wersja software trafiła na wszystkie te urządzenia, które rok wcześniej otrzymały uaktualnienie do iOS 13. Czy w 2021 roku też tak będzie? Nowe plotki mówią o tym, że nie. Z listy wsparcia mają wylecieć modele iPhone SE, 6s i 6s Plus.

Porzucenie wsparcia wraz z iOS 15 dla modeli iPhone SE, 6s i 6s Plus trochę nie dziwi. To smartfony Apple z przestarzałym układem A9. Prawda jest też taka, że urządzenia te i tak były wspierane naprawdę długo. W świecie sprzętów z Androidem jest to wręcz nie do pomyślenia.

iOS 15 trafi na te modele telefonów Apple iPhone

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2. generacji)

Oficjalna zapowiedź iOS 15 powinna odbyć się w trakcie konferencji WWDC 2021, która powinna odbyć się w czerwcu. Możliwe, że Apple powróci już do standardowego harmonogramu wydawniczego i event odbędzie się już w początkach tego miesiąca, a nie pod koniec, jak to było w tym roku, gdy dochodziło do licznych opóźnień.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

źródło