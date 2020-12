iOS 15 i iPadOS 15 to nadchodzące uaktualnienia Apple dla iPhone’ów i iPadów, które szykowane są na 2021 rok. Oficjalna zapowiedź odbędzie się zapewne w czerwcu na WWDC. Dziś już wiemy, że z listy wsparcia wypadnie kilka starszych modeli. Teraz pojawiają się przesłanki mówiące o tym, że być może pojawi się wiele kont użytkowników.

Obecnie iPhone czy iPad pozwala na korzystanie z urządzenia tylko z jednego konta. Na tabletach dla edukacji można używać wielu, ale w przypadku zwykłych urządzeń już nie. Tymczasem Apple pracuje nad taką funkcją. Sugeruje to patent powiązany z Secure Enclave, co odpowiada za bezpieczeństwo i prywatność danych poszczególnych użytkowników.

Wiele kont w iOS 15 czy iPadOS 15 to nic pewnego

Pamiętajmy, że powyższy patent jedynie pokazuje nam, że Apple chce wprowadzić wiele konto do iPhone’ów czy iPadów. Czy tak się jednak stanie już wraz z wydaniem aktualizacji iOS 15 oraz iPadOS 15, to przekonamy się z czasem. Może też być tak, że rozwiązanie najpierw trafi do tabletów z logo nadgryzionego jabłka. Natomiast do telefonów później.

źródło