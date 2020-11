Aktualizacja: macOS Big Sur doczekał się daty premiery. Apple udostępni nowy system operacyjny dla komputerów Mac już 12 listopada. Pewnie nastąpi to w okolicy godziny 19:00 naszego czasu. Wtedy oprogramowanie powinno zostać udostępnione w Mac App Store. Poniżej znajdziecie treść oryginalnego artykułu.

macOS 11 Big Sur to najnowszy system operacyjny dla komputerów Mac, na który czeka wielu użytkowników. Apple obecnie prowadzi program pilotażowy oprogramowania i można je wypróbować w wersji beta. W trakcie wczorajszej konferencji nie dowiedzieliśmy się, kiedy zostanie udostępniona finalna aktualizacja. My jednak mamy swoje domysły.

Ten rok jest inny dla Apple, gdzie wiele prac przeciągnęło się w czasie. To samo zapewne dotyczy macOS Big Sur. Po pierwsze pamiętajmy, że ten system operacyjny nie jest jeszcze gotowy, a więc tym bardziej nie ma co na razie wypatrywać finalnej jego wersji. Skąd to wiemy? Bo nadal dostępny jest dla testerów w wersji beta i deweloperzy nie otrzymali wydania GM (Golden Master), co stało się wczoraj w przypadku iOS 14.1. Dlatego przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Finalna wersja macOS 11 Big Sur zapewne w listopadzie

W przyszłym miesiącu czeka nas kolejne konferencja Apple. Już trzecia w tym sezonie i wiemy, że zostanie poświęcona głównie komputerom Mac z autorskimi procesorami. To właśnie wtedy poznamy datę premiery macOS 11 Big Sur dla wszystkich użytkowników. Niestety, termin tego wydarzenia na razie nie jest znany.

